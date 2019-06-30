ضبط 30 كيلو من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت إدارة البدارى التموينية من ضبط 30 كيلو لحمة غير صالحة للاستخدام الآدمي ،و175 كيلو زره شامية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وكانت حملة تموينية مكبرة برئاسة عصمت على مدير إدارة تموين البدارى، وفى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، لضبط الأسواق، وضبط السلع المغشوشة، والمنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وتمكنت من خلال التفتيش المفاجئ على محلات الجزارة، ومحلات السوبر ماركت من ضبط 30 كيلو لحمة غير صالحة للاستخدام الأدمى، و175 كيلو ذرة شامية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.