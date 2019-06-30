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ضبط 13 متهم هاربين من أحكام جنائية بينهم هارب من مؤبد بأسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 03:26 م
ضبط 13 متهم هاربين من أحكام جنائية بينهم هارب من مؤبد بأسيوط حملات امنيه-ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائي والأمن العام، من ضبط 13 متهم هاربين من أحكام جنائية متنوعة بعدد من مراكز المحافظة خلال حملة أمنية مكبرة بمحافظة أسيوط من بينهم هارب من حكم بالمؤبد في جريمة قتل بمركز البدارى.
 
كانت حملة مكبرة تحت إشراف العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، والعقيد محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن أسيوط، وقد إستهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة وتمكنت الحملات من ضبط 13 متهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم من بينها متهم هارب من حكم بالمؤبد بمركز البدارى فى واقعة قتل، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
 
 
 

اسيوط

حوادث اسيوط

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