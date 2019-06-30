ضبط وإحضار متهم بتجميع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار متهم بالاشتراك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 3 ملايين جنيه.

وذكرت التحريات الأمنية، قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى.