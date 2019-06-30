ضبط نصاب بالمنيا استولى على 62000 جنيه لتسفير المواطنين بالخارج

كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من طالب بالمنيا بزعم توفير عقد للعمل بإحدى الدول العربية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من ضد أحد الأشخاص حاصل على دبلوم زراعة بمركز شرطة المنيا لقيامه بالنصب والإحتيال عليه طالب، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 62,000 ألف جنيه بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، ولم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.