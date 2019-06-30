ضبط محاولة تهريب ثعبابين سامة وحرباء بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من ضبط محاولة تهريب عدد من الثعبابين السامة والحرباء المحظور تداولها طبقا لإتفاقية "سايتس" الدولية.

وكشفت مصادر جمركية بمطار القاهرة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 961 القادمة من بانكوك اشتبه إبراهيم عامر رئيس اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من بانكوك حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب فى ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة تبين أن بداخلها مجموعة 96 ثعبان سام وحرباء .

وبالعرض على مدير الجمارك قرر استدعاء طبيب الحجر البيطرى ومندوب إدارة الحياة البرية، والذين أفادا بأن المضبوطات هى مجموعة من الثعابين السامة والحرباء المحظور تداولها طبقا لإتفاقية سايتس الدولية.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .