ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من لفافات الهيروين بسفاجا والقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم سفاجا، من ضبط عاطل بحوزته كمية من لفافات الهيروين المخدر، قبل توزيعها على عملاءه، حرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ للواء أشرف حشيش مدير امن البحر الأحمر، يفيد تمكن مباحث سفاجا برئاسة الرائد مصكفى عكاشة من ضبط المدعو "احمد .م ع" بدون عمل، ومقيم - قنا، وبحوزته 15 لفافة سلفانية بداخلها جوهر الأفيون المخدر تزن 30 جرام تقريبا، مبلغ مالى 100 جنية، هاتف محمول، عند استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعى بكمين 5 سفاجا قادما من قنا اتجاه السويس .

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالي متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5398/2019 جنح قسم سفاجا، وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط المدعو "مصطفى. م" عاطل الإسكندرية، وبحوزته لفافة سلفانية بداخلها جوهر الهيروين المخدر تزن 3 جرام تقريباً، عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة بكمين الشمالى بالقصير.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 677/2019 إدارى القصير وأخطرت النيابة العامة .