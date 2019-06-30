ضبط شخصين "أجنبيين" زورا بطاقة إقامة لإحدى الدول الأجنبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لتزويرهما بطاقة إقامة لإحدى الدول الأجنبية بمساعدة أحد الأشخاص بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى إعتزام أحد الأشخاص (طبيب أسنان "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب بطاقة إقامة منسوبة لتلك الدول (مزورة) عبر ميناء القاهرة الجوى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه وبحوزته(جواز سفر - بطاقة إقامة منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية "مزورة" - "1280 جنيه مصرى – 340 دولار أمريكى - هاتف محمول - جهاز لاب توب).

وبفحص الهاتف وجهاز اللاب توب تبين أنهما محملين بصور بطاقة الإقامة ، وصورة من المظروف المرسل به تلك البطاقة خاص بإحدى شركة الشحن ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأنه تحصل على الإقامة المزورة من أحد الأشخاص (سائق"يحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها - مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مقابل مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول الأجنبية - صاحب شركة إستثمار بالخارج ، من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حيث تم التواصل معه من خلال تطبيق "الواتس آب" الخاص به ، وإتفق معه على تدبير بطاقة إقامة بإحدى الدول الأجنبية بإسم الأول مقابل مبلغ (5 آلاف دولار أمريكى) تم إرسالها عبر أحد أصدقائه بالخارج لتوصيلها له ،وعقب تسلم المبلغ منه قام بإرسال البطاقة إلى الأول عن طريق إحدى شركات البريد السريع ، بفحص الهاتف المضبوط تبين وجود العديد من المكالمات على تطبيق الواتس آب بينه وبين شخص آخر مقيم بإحدى الدول الأجنبية ، وصورة بطاقة الإقامة المضبوطة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة الهامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.