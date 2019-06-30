صور..فرحة أبناء القليوبية بأهداف المنتخب أمام أوغندا بكأس الأمم الأفريقية

القليوبية إبراهيم سالم

عمت فرحة عارمة علي أبناء القليوبية، بعد إحراز محمد صلاح هدف التقدم أمام أوغندا و هدف احمد المحمدى ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، وخاصة بعد فوز مصر في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف نظيف وحصولها على 3 نقاط، وحرص المنتخب على مواصلة تقدمه على الفرق المشاركة. وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة. وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

عمت فرحة عارمة علي أبناء القليوبية، بعد إحراز محمد صلاح هدف التقدم أمام أوغندا و هدف احمد المحمدى ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، وخاصة بعد فوز مصر في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف نظيف وحصولها على 3 نقاط، وحرص المنتخب على مواصلة تقدمه على الفرق المشاركة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.