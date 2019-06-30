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صور..اهالي كفر شكر بالقليوبية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بالأعلام والأغانى الوطنية

الأحد، 30 يونيو 2019 04:54 م
صور..اهالي كفر شكر بالقليوبية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بالأعلام والأغانى الوطنية احتفال اهالى كفر شكر بالقليوبية
القليوبية نيفين طه

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احتفلت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بذكرى السادسة لثورة 30 يونيو من خلال تعليق الأعلام على النصب التذكارى لميدان الشهداء بشارع جمال عبد الناصر بحضور المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر والمهندس نبيل عبدالعظيم سكرتير عام المجلس وعددا من قيادات المدينة 
 
فيما جابت عدد من مركبات التوك التوك قرى المدينة لإذاعة الأغانى الوطنية التى تفاعل معها الأهالى "مرددين تسلم الأيادي باجيش بلادى" والسيسى ريسنا وحبيبنا" ومعاك معاك ياسيسى يانور عينينا" وذالك احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى حررت مصر من حكم الإخوان المسلمين
 
وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن ثورة 30 يونيو أزاحت كابوس حكم الإخوان المسلمين المستبد بفضل وجهود وشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى حمل كفنه على يديه ليقف بجانب رغبة الشعب المصرى العظيم نحو تصحيح المسار لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة
 
وأضاف رئيس المدينة فى تصريحات صحفية  أنه تم تجميل كورنيش النيل وديوان المدينة بالأنوار والبنارات وإذاعة الأغاني الوطنية التى جابت المدينة والقرى وسط تفاعل الأهالى للاحتفال بذكرى 30 يونيو التى أعادت لمصرنا الحبيبة مكانتها نحو المضى قدما فى البناء والتنمية والاستقرار
 
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ثورة 30 يونيو

احتفالات

كفر شكر

القليوبية

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