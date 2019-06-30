صور .. إزالة 333 حالة إشغال وتعدى على الأراضى الزراعية بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما وجه محافظ البحيرة بتفعيل حملات المرافق، لإزالة كافة الإشغالات لإعادة المظهر الحضارى اللائق بشوارع المحافظة .

فى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهاز حماية الأراضي الزراعية حملات مكبرة لإزالة التعديات .

و أسفرت تلك الحملات عن رفع 325 حالة إشغال ثابتة ومتحركة بمدينة دمنهور.

كما اسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدي على الاراضى الزراعية بنطاق مراكز أبوحمص وكفر لدوار ومركز بدر و دمنهور