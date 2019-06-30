سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية تشكل لجنة لفحص كارثة المخالفات بمستشفى جمصة

الأحد، 30 يونيو 2019 02:24 م
صحة الدقهلية تشكل لجنة لفحص كارثة المخالفات بمستشفى جمصة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التى رصدته النيابة الإدارية أثناء فحص مستشفى جمصة المركزي، بعد تقدم جمعية تنمية المجتمع بالسلسول التابعة لمركز بلقاس، بمذكرة للنيابة الإدارية بخصوص ارتفاع حالات الوفاة بمستشفى جمصة، على الرغم من وجود أجهزة حديثة لم تستعمل بعد، وعدم وجود غرفة عناية مركزة، والتى أكدت فية تقرير النيابة الإدارية بأن المستشفى بها 16 طبيب نساء وتوليد ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامى 2018 و2019

بالإضافة إلى أن فناء المستشفى به عدد كبير من السيارات المتهالكة وأغلبها سيارات إسعاف وبحصرها بمعرفة قوات الأمن تبين أنها 45 سيارة، وتبين أن إدارة المستشفى لا تعرف عنها شئ وأنها متروكة من فترة طويلة تجاوز 4 سنوات والفناء فى حالة سيئة.

و أضافت النيابة بالتقرير الصادر انه بمعاينة مشرحة المستشفى تبين أنها فى حالة متردية ولا يوجد بها سجل لتسجيل بيانات الحالات التى تدخل أو تخرج من المشرحة.

كما تبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثانى مغلقة وتم نقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من حوالى عام.

وأوضح التقرير أن كل العمليات التى تجريها المستشفى من العمليات الصغرى أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج.

وتبين أن وحدة الإسعاف قد نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى فى الفترة من 1/5/208 حتى 1/5/2019 وبمطالعة دفتر الإسعاف تبين أن من بين الحالات (صداع، إرتفاع ضغط الدم، خرج بالإصبع باليد اليسري، جرح بطول 2 سم فوق الحاجب) وقرر مسئول الإسعاف أن دورهم نقل الحالات أما تشخيص الحالة وقرار النقل فهو لأطباء المستشفي

بالإضافة إلى وجود غرفتين للغسيل الكلوى بها أسرة وموصل لها شبكة الغازات ولا يوجد بها أجهزة غسيل كلوى وغير مستغلة.

عدد من أطباء المستشفى مقيمين بمحافظات أخرى (الإسكندرية ودمياط والمحلة الكبرى بالغربية أو بمراكز أخرى بمحافظة الدقهلية (مثل مركز دكرنس وأجا وبنى عبيد) بعيدة جداً عن المستشفى مما يثير الريبة حول انتظام الأطباء فى الحضور للعمل.

 

 

 


الدقهلية

مستشفى جمصة المركزي

مخالفات مستشفى جمصة

المحله الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة