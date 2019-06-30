صحة الدقهلية تشكل لجنة لفحص كارثة المخالفات بمستشفى جمصة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التى رصدته النيابة الإدارية أثناء فحص مستشفى جمصة المركزي، بعد تقدم جمعية تنمية المجتمع بالسلسول التابعة لمركز بلقاس، بمذكرة للنيابة الإدارية بخصوص ارتفاع حالات الوفاة بمستشفى جمصة، على الرغم من وجود أجهزة حديثة لم تستعمل بعد، وعدم وجود غرفة عناية مركزة، والتى أكدت فية تقرير النيابة الإدارية بأن المستشفى بها 16 طبيب نساء وتوليد ولم يتم عمل سوى عملية ولادة واحدة خلال عامى 2018 و2019

بالإضافة إلى أن فناء المستشفى به عدد كبير من السيارات المتهالكة وأغلبها سيارات إسعاف وبحصرها بمعرفة قوات الأمن تبين أنها 45 سيارة، وتبين أن إدارة المستشفى لا تعرف عنها شئ وأنها متروكة من فترة طويلة تجاوز 4 سنوات والفناء فى حالة سيئة.

و أضافت النيابة بالتقرير الصادر انه بمعاينة مشرحة المستشفى تبين أنها فى حالة متردية ولا يوجد بها سجل لتسجيل بيانات الحالات التى تدخل أو تخرج من المشرحة.

كما تبين وجود مدرسة للتمريض بالدور الثانى مغلقة وتم نقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من حوالى عام.

وأوضح التقرير أن كل العمليات التى تجريها المستشفى من العمليات الصغرى أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج.

وتبين أن وحدة الإسعاف قد نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى فى الفترة من 1/5/208 حتى 1/5/2019 وبمطالعة دفتر الإسعاف تبين أن من بين الحالات (صداع، إرتفاع ضغط الدم، خرج بالإصبع باليد اليسري، جرح بطول 2 سم فوق الحاجب) وقرر مسئول الإسعاف أن دورهم نقل الحالات أما تشخيص الحالة وقرار النقل فهو لأطباء المستشفي

بالإضافة إلى وجود غرفتين للغسيل الكلوى بها أسرة وموصل لها شبكة الغازات ولا يوجد بها أجهزة غسيل كلوى وغير مستغلة.

عدد من أطباء المستشفى مقيمين بمحافظات أخرى (الإسكندرية ودمياط والمحلة الكبرى بالغربية أو بمراكز أخرى بمحافظة الدقهلية (مثل مركز دكرنس وأجا وبنى عبيد) بعيدة جداً عن المستشفى مما يثير الريبة حول انتظام الأطباء فى الحضور للعمل.