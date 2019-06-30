سقوط فتاة من الطابق الرابع هربا والدها فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت فتاة بكسور متفرقة بأنحاء جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن المصابة حاولت الهرب من النافذة، بعد تحرش والدها بها، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن الفتاة، تعرضت للتحرش على يد والدها، فحاولت للهرب من النافذة، إلا أنه اختل توازنها، وسقطت لتصاب بعدة كسور، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.