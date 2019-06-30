ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية خلال الآونة الأخيرة على تزوير وتزييف عدد من البرامج والفيديوهات لعرضها عبر قنواتها فى تركيا، بهدف إثارة الرأى العام وضرب استقرار الدولة المصرية.

ونرصد فى الفيديو التالى خدع يستخدمها عناصر الإخوان لتزوير عدد من الفيديوهات، من بين هذه الحيل استخدام مكان غير معلوم الوجهة أو العنوان كمطبخ أو ستارة خلفية لتصوير فيديو، وكأنه من داخل مصر، ثم يذاع على القناة بحجة أن هناك مواطنين داخل البلاد ينضمون لحملة معتز مطر اطمن انت مش وحدك أو حملة الطرق على الأوانى.

تجدر الإشارة إلى أن الإخوانى الهارب معتز مطر طل علينا عبر فضائية الشرق الإخوانية وأطلق حملة لم تلق قبولا من الشارع المصرى تحت عنوان الطرق على الأوانى للتعبير عن الغضب ضد النظام، إلا أنه بالرغم من عدم الاستجابة لها فوجئ البعض بظهور فيديوهات مزورة على قناة الشرق لمواطنين ادعوا وجودهم داخل مصر ورفضهم لسياسات الدولة حاليا.