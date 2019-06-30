رئيس قسم الدواجن ببيطرى بورسعيد: المزارع آمنة وخالية من الأمراض الوبائية

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتور ليديا عفت رئيس قسم الدواجن بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريح لــ"اليوم السابع" أن جميع المزارع المعتمدة لدى الطب البيطرى آمنة وخالية تماما من الأمراض الوبائية.

لافتة أن الجهود المبذولة تهدف لتوفير منتج حيوانى آمن وخالى من الأمراض الوبائية المعدية حفاظا على صحة المواطن من خلال الحملات المستمرة ومتابعة محلات الدواجن وفى حالة ظهور بؤر أو اشتباهات لمرض إنفلونزا الطيور يتم التنسيق مباشرة مع إدارة الطب الوقائى بالشئون الصحية والتنسيق ايضا مع الاحياء لمتابعة البؤر وتحصين الطيور من المرض.

وتابعت ليديا أن الطب الوقائى برئاسة الدكتور مجدى عبد الرحيم يشن حملات مكثفة لمتابعة المزارع المرخصة والقيام بأخذ عينات ما قبل البيع وإرسالها إلى المعمل المرجعى المعتمد لتحاليل الرقابة على الإنتاج الداجنى بجمصة والإسماعيلية للتأكد من مدى إصابتها من عدمه للحفاظ على المنتج بوجه عام.

ومن جهة أخرى أكدت رئيس قسم الدواجن أن قسم الدواجن يتابع تطبيق شروط الأمن الحيوى التى تتضمن تطهير العاملين والسيارات قبل دخول المزرعة فضلا عن متابعة دخول دورات جديدة للتسمين مع مراعاة إصدار تصاريح لنقل الطيور للتأكد من خلوها إنفلونزا الطيور بناء على شهادة المعمل المرجعى من مدينتى جمصة والإسماعيلية.