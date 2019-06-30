رئيس جهاز العاشر يؤكد استمر الحملات للقضاء على التعديات والإشغالات بالمدينة

كتب ــ أحمد حسن

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة مستمرٌ فى إزالة جميع العشوائياتا والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، حيث تم شن حملة لإزالة التعديات في نطاق المجاورة 49 بالحي السادس للمدينة.

كما وجه رئيس الجهاز باستمرار الحملات في جميع الأحياء والمجاورات يوميا للارتقاء بمستوى مدينة العاشر من رمضان، تماشيا مع حرص الدولة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات، واستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة.