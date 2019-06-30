الرئيسية أخبار عاجلة دار الإفتاء تحدد الأربعاء المقبل موعد بداية شهر ذى القعدة الأحد، 30 يونيو 2019 09:20 م دار الافتاء المصرية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تستطلع دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر ذى القعدة لعام 1440 هجرية، يوم الأربعاء 3 يوليو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة من الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية . دار الافتاء هلال ذى القعدة مفتى الجمهورية موعد بداية ذى القعدة شهر ذى القعدة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ الخميس، 06 يونيو 2019 04:51 م معهد الفلك: الحسابات الفلكية توجه الراصد مباشرة نحو موضع تحرى الهلال الأحد، 02 يونيو 2019 07:51 ص صور.. رحلة استطلاع لجنة الإفتاء والفلك لهلال رمضان أعلى جبال 5 محافظات.. اللجنة تتواصل هاتفيا للتحقق قبل تحقيق المفتى فى رواية شاهد الرؤية.. الأتربة وخلل أجهزة الرصد يؤخران الإعلان وشهادة المواطنين البديل السبت، 04 مايو 2019 11:35 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020 ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده المزيد من Trending Plus
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