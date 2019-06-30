حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "عثمان. م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وترويجها بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهم وبحوزته " 25 كيس استروكس، 13 قرص ترمادول"، وبسؤاله اعترف بترويجه للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.