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ثورة بركانين فى بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفا على الفرار من منازلهم

الأحد، 30 يونيو 2019 10:40 ص
ثورة بركانين فى بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفا على الفرار من منازلهم بركان - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت وكالات إغاثة اليوم الأحد، إن ثوران بركانين فى بابوا غينيا الجديدة أجبر نحو 15 ألف قروى فى شمال شرق البلاد على الفرار من منازلهم.

وثار بركان جبل أولاون في جزيرة نيو بريتن بشمال شرق البلاد فجأة يوم الأربعاء وقذف بعمود من الرماد لارتفاع نحو 18 كيلومترا فى الهواء فيما ثار بركان جبل مانام القريب منه يوم الجمعة وسالت الحمم البركانية الخطرة على منحدراته.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين لكن ثورتى البركانين تسببتا فى تدمير منازل ومزارع وآبار مما ترك القرويين بلا طعام ولا ماء كما تسببت أعمدة الرماد البركانى في عرقلة الرحلات الجوية الداخلية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن 3775 شخصا فروا بسبب ثورة بركان مانام و11047 شخصا بسبب ثورة بركان أولاون حتى اليوم الأحد ولجأوا إلى مراكز إيواء.

وقال مدير مكتب الاتحاد في بابوا غينيا الجديدة لرويترز اليوم الأحد إن الصليب الأحمر في البلاد والحكومات المحلية ومراكز مواجهة الكوارث والجيش يزودون تلك الملاجئ بإمدادات إغاثة.

وأضاف أن من غير الواضح بعد متى ستتسنى عودة النازحين للقرى.

وزار رئيس الوزراء جيمس مارابي مراكز الإيواء في أولاون في غرب جزيرة نيو بريتن اليوم الأحد. وكان مارابي قد قال من قبل إنه سيرسل قوات الدفاع للمساعدة.

 


بابوا غينيا

بركانين

بركان مانام

الحمم البركانية

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