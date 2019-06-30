تنفيذ عدة قرارات إزالة وصيانة إنارة ورفع قمامة بعدد من مراكز الدقهلية

كما قامت بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق سندوب أجا، وأعمال الرش لمكافحة الناموس بالقرى التابعة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة من جميع القرى التابعة لرئاسة المركز.

كما تابعت أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى طرق سندوب اجا، وسندوب السنبلاوين، بالإضافة لرفع الرمال والأتربة من ميدان سندوب وكوبرى سندوب العلوى وأسفل كوبرى سندوب وأمام مستشفى المنصورة العسكرى.

وفى مركز بنى عبيد قام المحاسب جمال شحاتة رئيس المركز بمتابعة رفع المخلفات وأكوام القمامة المتواجدة بالحاويات ومن أماكن تجمع القمامة، كما تابع أعمال رفع المخلفات من السوق الأسبوعي للمدينة ومن جانبى طريق محيط وصولا إلى مقابر المدينة، بالاضافة إلى رفع المخلفات وأكوام القمامة المتواجده بقرية الصلاحات وكفر الصلاحات ومن أمام المساكن الشعبيه بالقرية ومدرسة الصنايع ومداخل ومخارج الطرق الرئيسيه والفرعيه بنطاق الوحدة.

وفي مركز السنبلاوين قام المحاسب السيد صبح رئيس المركز بمتابعة خروج معدات الحملة الميكانيكية وتوزيعها للعمل في مجال النظافة العامة والإنارة وأعمال النظافة ورفع القمامة من حي السوعة وشارع مصطفى كامل وشارع الزراعية وصلاح سالم ،ومسح شارع المعاهدة وصيانة خلايا وأعمدة بطريق ميت غمر ومقابر السنبلاوين وأعمال الرش ضد الناموس والحشرات الطائرة بحي البستان .

وفي مركز بلقاس قام اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة رفع القمامة من نطاق الوحدة المحليه بالشوامي حيث تم رفع 14 طن قمامة ونقلهم إلى مصنع تدوير القمامة بقلابشو.

أما فى مركز شربين قام المحاسب محمد أبو العنين رئيس المركز بمتابعة أعمال حملة نظافة بقرية دنجواي وتمهيد مطلع البحر حتى مساكن الهيمة ،كما تم إيقاف تشوين مواد بناء لتجهيزها لبناء مخالف فى منطقة المؤسسة بدنجواي .

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.