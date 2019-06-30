تحرير 780 مخالفة مرورية فى حملات متنوعة بأسيوط

أسيوط – ضحا صالح

تمكنت إدارة مرور أسيوط، ومن خلال عدة حملات مرورية على الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق الصحراوية، وبمشاركة عدد من قيادات المديرية من تحرير 780 مخالفة مرورية.

وقال مصدر بمرور اسيوط ان الحملة شملت شوارع مدينة اسيوط الرئيسية والفرعية وبعض الطرق الرئيسية بالمحافظة ، واسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات قدرت بـ 780 مخالفة فيما تم التصالح في 180 مخالفة منها وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود لوحات معدنية وانتهاء رخص التسيير ورخص القيادة ، و ركن صف ثانى وركن في أماكن غير مخصصة للركن وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.