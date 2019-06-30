سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 01:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 01:00 ص
اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو اللواء محمد سلطان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، عن تخفيض رسوم ركوب بعض الألعاب الترفيهية بالحديقة الدولية لنصف الثمن، بالإضافة إلى تخفيض رسوم دخول حديقة الحيوان الكائنة بالحديقة الدولية 50%، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن جميع حدائق القاهرة ستفتح أبوابها اليوم الأحد، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 30 حديقة متخصصة أعدت برامج للزائرين للاحتفال بذكرى الثورة .
 
وأضاف اللواء محمد سلطان، لـ "اليوم السابع"، أن الحديقة الدولية من بين الحدائق التى تستقبل الزوار بالمجان، بالإضافة إلى إتاحة الألعاب الترفيهية بها بنصف الثمن، كذلك فتح حديقة حيوان الكائنة بالحديقة الدولية بنصف الثمن، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لأداء عمل مسرحى على مسرح الحديقة الدولية.
 
وكانت محافظة القاهرة أعلنت فتح جميع الحدائق "العامة والمتميزة والمتخصصة" بالمجان أمام الجمهور، وكذلك تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% على جميع الخطوط، اليوم الأحد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.
 
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
 
 

الاتوبيس النهري

حدائق القاهرة

ثورة 30 يونيو

ثورة يونيو

فتح الحدائق بالمجان

30 يونيو

الحدائق المتخصصة

الحديقة الدولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورش صيانة الحدائق المتخصصة بالقاهرة تحول الخردة لمقاعد جديدة.. صور

السبت، 29 يونيو 2019 08:47 م

الألعاب الترفيهية ودخول حديقة حيوان الحديقة الدولية بنصف الثمن بمناسبة 30يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 08:04 م

نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروع "شارع مصر" بالنزهة ويلتقى الشباب

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

السبت، 29 يونيو 2019 05:14 م

غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة