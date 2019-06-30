اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، عن تخفيض رسوم ركوب بعض الألعاب الترفيهية بالحديقة الدولية لنصف الثمن، بالإضافة إلى تخفيض رسوم دخول حديقة الحيوان الكائنة بالحديقة الدولية 50%، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن جميع حدائق القاهرة ستفتح أبوابها اليوم الأحد، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 30 حديقة متخصصة أعدت برامج للزائرين للاحتفال بذكرى الثورة .

وأضاف اللواء محمد سلطان، لـ "اليوم السابع"، أن الحديقة الدولية من بين الحدائق التى تستقبل الزوار بالمجان، بالإضافة إلى إتاحة الألعاب الترفيهية بها بنصف الثمن، كذلك فتح حديقة حيوان الكائنة بالحديقة الدولية بنصف الثمن، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لأداء عمل مسرحى على مسرح الحديقة الدولية.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت فتح جميع الحدائق "العامة والمتميزة والمتخصصة" بالمجان أمام الجمهور، وكذلك تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% على جميع الخطوط، اليوم الأحد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو