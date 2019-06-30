اليوم.. ختام امتحانات القسم العلمى بالثانوية الأزهرية بمادتى التوحيد والصرف

يختتم اليوم السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمى، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة التوحيد باللجنة الأولى وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الحادية عشر، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الصرف فى الحادية عشر والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا .

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 25 مايو الماضى وتختتم اليوم 29 يونيو، وشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.