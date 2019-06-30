سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 09:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. الجالية المصرية فى لندن تستعد للاحتفال بذكرى 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص
اليوم.. الجالية المصرية فى لندن تستعد للاحتفال بذكرى 30 يونيو احتشاد المصريين فى ذكرى 30 يونيو
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا، لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، تعبيرا عن حبهم لوطنهم الأم مصر.

وكشف مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن الاحتفالية ستبدأ من أمام مقر السفارة المصرية هناك بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحياء ذكرى هذا اليوم التاريخى الذى خرج فيه ملايين المصريين بالشارع المصرى لتفويض الرئيس السيسى لخلاص مصر وإنقاذها من حكم الإخوان.

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مظاهر الاحتفال تشهد أيضا التوجه لحديقة  الهايد بارك بلندن للاستماع إلى الأغانى الوطنية وإلقاء الكلمات للحاضرين من الرموز الوطنية حول التنمية والأمن فى مصر.

 


بريطانيا

30 يونيو

ذكرى 30 يونيو

الجاليه المصريه بلندن

المصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

مجموعة مصر.. زيمبابوي يتمسك بالأمل الأخير ضد الكونغو فى أمم أفريقيا 2019

مجموعة مصر.. زيمبابوي يتمسك بالأمل الأخير ضد الكونغو فى أمم أفريقيا 2019

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة