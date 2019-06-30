الكليات التقنية بالسعودية تفتح باب القبول فى "برنامج الدبلوم".. الأحد المقبل

كتب وكالات

الكلية التقنية ..

الكليات التقنية فى المملكة العربية السعودية تعلن عن فتح باب القبول فى برنامج الدبلوم تعرف على الشروط اللازمة وطرق التقديم، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقنى، عن فتح باب القبول فى برنامج الدبلوم لخريحى الثانوية فى "الكليات التقنية" الفترة صباحية ومسائية فى جميع فروعها للبنين.

وكذلك فتح برنامج الدبلوم الصباحى فى الكليات التقنية للفتيات خريجى الثانوية، وذلك إبتداء من اليوم الأحد المقبل، ويعمل البرنامج التدريبى على تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للعمل فى المجالات التقنية .

شروط التسجيل فى الكلية التقنية



الكليات التقنية تعلن عن فتح باب القبول فى برنامج الدبلوم تعرف على الشروط اللازمة وطرق التقديم

يجب أن يكون المتقدم للتدريب سعودى الجنسية، أو من أم سعودية .

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما .

أن يكون حاملا للمؤهل المطلوب فى التدريب الثانوية العامة .

أن يكون غير مشتغل بوظيفة .

أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات .

أن لا يكون متخرج من إحدى الجامعات السعودية .

أن لا يكون المتقدم قد تخرج من البرامج التدريبية المتقدم لها .

ان لا يكون مقيدا فى إحدى الكليات التقنية خلال الفصلين السابقين .

أن لا يكون قد تم فصله سابقا من اى كلية تقنية خلال الفصلين السابقين .

ميزات البرنامج التدريبى فى الكلية التقنية

حصول المتدربين على مكافأة شهرية قدرها 990 ريال سعودى شهريا .

توفير الخامات والادوات التدريبية والعدد للمتدربين مجانا .

دعم الخريجين من معهد ريادة الاعمال للمشاريع بقروض مالية ميسرة .

ممارسة الأنشطة الاجتماعية والعلمية بالوحدة التدريبية .

وارتفع مجموع الكليات التقنية للبنات بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ليصل إلى 27 كلية، وذلك بعد إنهاء المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى متطلبات التشغيل لعدد 4 كليات تقنية جديدة للبنات السعوديات.

تقدم الكليات الجديدة خدمات التدريب فى مختلف التخصصات التقنية التى تساهم بها بنات المملكة فى سوق العمل، كما سيتم استحداث 7 تخصصات جديدة بالكليات القائمة بداية العام التدريبى القادم، تشمل تخصصات الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات والحج والعمرة، وإدارة الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية، والسفر والسياحة والتأمين.

وأوضحت نائبة المحافظ المساعدة للكليات التقنية للبنات بدرية الزير، أن المؤسسة ستقوم بافتتاح 4 كليات تقنية للبنات مطلع العام التدريبى القادم فى محافظات ينبع، وسراة عبيدة، والبدائع، ومدينة أبها، حيث جاء هذا التوسع بعد الدراسات التى قامت بها المؤسسة لمسح المناطق الأكثر احتياجاً لعمل المرأة وفق معايير معينة يبنى عليها تحديد المناطق والتخصصات المطلوبة، من أجل دعم برامج عمل المرأة وتأهيلها عبر تخصصات تقنية ومهنية متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت بأن الكليات الجديدة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات وسيتم تجهيز المعامل التدريبية بالأدوات والمتطلبات اللازمة لكل تخصص، كما أنه جارى توفير كادر تدريبى متمكن فى التقنيات والتخصصات التى ستوفرها الكليات من خلال المسابقات الوظيفية التدريبية المطروحة حالياً على موقع المؤسسة الإلكتروني.

يذكر أن المؤسسة عملت على زيادة نسب القبول بالتدريب النسائي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية, لتمكين بنات الوطن من المساهمة فى بناء ونهضة المملكة.