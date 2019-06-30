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العليا للأورام: الفحص المبكر عن سرطان الثدى يساهم فى شفاء الحالات بنسب كبيرة

الأحد، 30 يونيو 2019 03:41 م
العليا للأورام: الفحص المبكر عن سرطان الثدى يساهم فى شفاء الحالات بنسب كبيرة حملات التوعية بسرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام ووزير التعليم العالى الأسبق أن الكشف المبكر عن سرطان الثدى يساهم إلى حد كبير فى علاج حالات أورام الثدى ويرفع نسب الشفاء إذا كانت هناك إصابة بالمرض.

 وقال عضو اللجنة القومية للأورام فى تصريح اليوم إنه يمكن تلافى الإصابة بسرطان الثدى من خلال ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين بأنواعة وعدم الإستعمال الطويل للأدوية خاصة الهرمونية.

وتابع : يمكن الوقاية من المرض من خلال الاهتمام بالرضاعة الطبيعية بالنسبة للأمهات وعدم التأخير فى الزواج والتبكير بة لافتاً إلى أنه ينبغى الاهتمام بالفحص الذاتى بصفة دورية  والتردد على الوحدات الصحية للتعرف على المشورة الكاملة للرعاية .

 


العليا للأورام

سرطان الثدى

التدخين

أسباب سرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

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