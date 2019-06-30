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"العسكرى السودانى" ينفى ضلوع قوات الأمن في قتل المحتجين ويؤكد حمايته للثورة

الأحد، 30 يونيو 2019 05:11 م
"العسكرى السودانى" ينفى ضلوع قوات الأمن في قتل المحتجين ويؤكد حمايته للثورة السودان
أ ش أ

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نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، ضلوع قوات الأمن في قتل المحتجين. متعهدا باعتقال كل من يقف وراء محاولات الوقيعة بين المجلس والقوى السياسية وتقديمهم إلى المحاكمة.

 

وقال دقلو - أمام حشد جماهيري في الخرطوم اليوم الأحد - "المجلس العسكري سيحمي المتظاهرين لكنه لا يأمن جانب المندسين"..متهما "مندسين" بالسعي لتغيير الوضع السياسي في السودان.

 

وأضاف "سنتحرك لمواجهة الموقف، ومهمتنا حماية الناس والثورة السلمية لكن لا نضمن المندسين"..مؤكدا حرص المجلس العسكري على التوصل إلى اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير.

 

وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن أن المجلس العسكري اجتمع أمس مع قوى الحرية والتغيير لأول مرة منذ فض الاعتصام، فيما لم يؤكد أو ينفى أي طرف صحة ذلك.

 


السودان

العسكرى السودانى

مظاهرات

متظاهرون

اعتصام

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