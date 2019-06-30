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الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية والكويت 46 درجة

الأحد، 30 يونيو 2019 08:04 ص
الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية والكويت 46 درجة درجات الحرارة
كتب: محمد جمال

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تستمر موجة الطقس الحار على معظم انحاء دول الخليج، لتبلغ درجة الحرارة فى السعودية 46 والإمارات 42 درجة.

وإليكم التفاصيل.. 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية )، والعظمى 46 درجة.

البحرين

ذكرت ادارة الارصاد الجوية البحرينية أن الطقس سيكون اليوم الأحد حار، ودرجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 15%.

الكويت

ذكرت ادارة الارصاد الجوية الكويتية أن الطقس سيكون اليوم الأحد حار، ودرجة الحرارة العظمى 46 درجة.

الإمارات

ذكرت ادارة الارصاد الجوية فى الإمارات، أن الطقس سيكون اليوم الأحد حارعلى معظم الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى 42 درجة.

 


الخليج

الطقس

السعودية

الكويت

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