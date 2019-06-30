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السيطرة على حريق فى شقة بشبين القناطر بالقليوبية دون خسائر بشرية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:59 م
السيطرة على حريق فى شقة بشبين القناطر بالقليوبية دون خسائر بشرية حريق شقة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى شقة ببلدة طحا التابعة لمدينة شبين القناطر دون خسائر بشرية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بنشوب حريق بشقة ببلدة طحا التابعة لمدينة شبين القناطر.

 

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى أتى بحجرة النوم دون خسائر بشرية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، وتبين أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائى وتولت النيابة التحقيق.


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شبين القناطر

الحماية المدنية

خسائر بشرية

مديرية امن القليوبية

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