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الأحد، 30 يونيو 2019 09:00 ص
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الرئاسات العراقية تشدد على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربى والإقليمى

الأحد، 30 يونيو 2019 09:00 ص
الرئاسات العراقية تشدد على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربى والإقليمى الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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شدد الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان)، على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربى والإقليمى.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، طبقا لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا فى قصر السلام ب‍بغداد بحضور الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدى، ورئيس النواب محمد الحلبوسى، ناقشوا خلاله تعديل المادة (58) من قانون الموازنة.

كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة حتى أكتوبر المقبل من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة فى اختيار الأفضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطنى بعيدا عن المحاصصة.

وأوضح البيان أن الاجتماع تطرق إلى وثيقة الإطار الوطنى لسياسة عراقية موحدة، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدى بكل قوة لكل من يريد الزج ب‍العراق فى صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.

 


الرئيس العراقى

رئيس البرلمان العراقى

رئيس مجلس النواب العراقى

الموازنة العراقية

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