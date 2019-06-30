الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع تمور بالبدرشين

كتب – عبد الرحمن سيد – أحمد عبد الهادى

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع التمور بمنطقة منشية دهشور، بنطاق قسم شرطة البدرشين دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع تمور بنطاق قسم شرطة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى، دون وقوع إصابات، وكشفت التحريات أن الحريق نشب بالطابق الثاني من المصنع، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.