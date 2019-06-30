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التموين: التوسع فى إنشاء أسواق الجملة لتقليل حلقات تداول السلع

الأحد، 30 يونيو 2019 09:00 ص
التموين: التوسع فى إنشاء أسواق الجملة لتقليل حلقات تداول السلع وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى العمل على التوسع فى إنشاء أسواق الجملة وكذلك أسواق التجزئة لتقليل حلقات تداول السلع بين المحافظات المختلفة، من أجل تقليل نفقات النقل، الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع ، بجانب أيضا  التوسع فى شبكة توزيع السلع الغذائية الممثلة فى مشروع "جمعيتى"، وكذلك المنافذ المتنقلة لطرح السلع فى الميادين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت انه تم إعداد خطة لإنشاء المناطق اللوجيستية وعرضها على الرئيس حيث وجه بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأن هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إنشاء أسواق جملة فى كافة محافظات مصر، وأن الهدف من المناطق اللوجيستية إتاحة السلع الأساسية فى الأسواق، وتوافرها، وهناك نوعين من المناطق اللوجيستيه واحدة متخصصة وأخرى متعددة الأغراض.


التموين

أسواق الجملة

حلقات تداول السلع

المحافظات

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