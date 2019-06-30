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التحقيق مع 4 متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة جلب مخدرات بـ200 مليون جنيه

الأحد، 30 يونيو 2019 06:56 م
التحقيق مع 4 متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة جلب مخدرات بـ200 مليون جنيه مخدرات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت النيابة العامة مع 4 متهمين من جنسيات عربية مختلفة، بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة.

 

وكشفت التحريات الأمنية بأن المتهم الرئيسي استأجر البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، واشترك مع 3 آخرين فى جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة، وقاموا بإعداد وإخفاء المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة، وشحنها بالحاويات بينما وإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة باستلام الحاويات "دون علمه بما تحتويه"، واستلام الشحنة عقب انتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها و تخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم

 

كانت الجهات الأمنية ضبطت حاويتين بميناء دمياط البحرى، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى – مقيم بالدقهلية".. أسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 – تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (200,000,000 - مائتا مليون جنيه).


التحقيق مع 4 متهمين

200 مليون جنيه

الاتجار بالمخدرات

الأموال العامة

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