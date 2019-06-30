التحريات: غريق ترعة العياط يعمل فى الصرف الصحى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة غرق أحد الأشخاص بترعة فى العياط، أن الغريق شاب يبلغ من العمر 23 عاما، من العاملين فى مجال حفر الصرف الصحى، ويقيم بمحافظة الفيوم.

وتوصلت التحريات أن الشاب أثناء استحمامه بالترعة تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة بعدد من الغواصين، بعد إبلاغ مركز شرطة العياط، لانتشال جثته.

تلقى العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة البليدة بالعياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق عامل صرف صحى بالترعة، وتم الاستعانة بعدد من الغواصين لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.