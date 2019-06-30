التحريات :المتهمان بالاستيلاء على 25 مليون جنيه أخفوا أموالهم فى أصول عقارية

كتبت أمنية الموجى

واصلت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية، لاتهامهما بانتحال صفة أحد الأشخاص، والاستيلاء على 25 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الرقابية أن المبلغ المستولى عليه من قبل المتهمين أخفوه فى أصول عقارية فى الزمالك والإسكندرية وصلت إجماليها إلى 15مليون جنيه وأخفوا 5 ملايين أخرى فى سيارات فارهة لهم ولذويهم، وان جهات التحقيق أمرت بإحالتهم للكسب غير المشروع للتحقيق بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة فى تهمة الاستيلاء وحبسهم 15يوماً، احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.

وأضافت التحريات الرقابية أن المتهمين استولوا على تلك المبالغ بعد قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومى انتحل بها الثانى صفة العميل الأصلى للاستيلاء على المبلغ.