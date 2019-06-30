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البابا فرنسيس يشيد بلقاء ترامب وكيم جونج أون كخطوة على طريق السلام

الأحد، 30 يونيو 2019 01:06 م
البابا فرنسيس يشيد بلقاء ترامب وكيم جونج أون كخطوة على طريق السلام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
رويترز

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أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، باللقاء الذى جمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وعبر عن أمله فى أن يقود ذلك للسلام.

وقال فى عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس "فى الساعات القليلة الماضية شاهدنا فى كوريا مثالا جيدا على ثقافة الالتقاء. أدعو أن تكون لفتة ملموسة كهذه خطوة أخرى على الطريق نحو السلام، ليس فى شبه الجزيرة تلك فحسب وإنما لخير العالم أجمع".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكى فى السلطة تطأ قدماه كوريا الشمالية اليوم الأحد عندما التقى بزعيمها كيم فى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين.

 


زعيم كوريا الشمالية

دونالد ترامب

البابا فرنسيس

العلاقات الامريكية الكورية

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