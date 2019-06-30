الانبا غبريال يكلف خمسة كهنة جدد بالخدمة فى إيبارشية بنى سويف

سارة علام

ترأس الانبا غبريال اسقف بني سويف أمس صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية) ببني سويف، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الكهنة الجدد في درجة القسيسية، وهم :

- الشماس جورج عدلي كاهنًا على الكنيسة المرقسية بمدينة بني سويف، باسم القس مكاريوس.

- الشماس نادر صبحي كاهنًا عامًا، باسم القس مكسيموس.

- الشماس باسم عزت كاهنًا على كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ببني عطية، باسم القس دوماديوس.

- الشماس مايكل نبيل كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، وش الباب، مركز اهناسيا، باسم القس شاروبيم.

- الشماس مايكل ناجي كاهنًا عامًا، باسم القس لوكاس.

وقد توجه الآباء الكهنة الجدد عقب انتهاء صلوات القداس، والسيامة إلى دير السيدة العذراء، بجبل قسقام (الدير المحرق) لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.