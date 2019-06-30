اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الأحد، منها تهنئة الرئيس السيسي المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو وتأكيده على وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم.

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكد: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم.. وتمكنا من تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

دار الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب

انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى غدا فى 9 محافظات مجانا.. والحملة تستهدف 30 مليون سيدة

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

الإسكان تبدأ غداً استلام مقدمات حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأرصاد تعلن غدا طقس حار على الوجة البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 37 درجة

الأمم المتحدة: مصر تتصدر دول أفريقيا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر

الخطيب يكلف خالد مرتجى بالسفر إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى