استطلاع: 51% من البرازيليين لا يثقون فى بولسونارو و48% يعارضون أدائه

كتبت فاطمة شوقى

أكد المعهد البرازيلى للرأى العام والإحصاء (IBOPE)، أن 51% من البرازيليين لا يثقون فى الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو،وأن 48% يعارضون أدائه.

ووفقا لصحيفة "برازيل ديل فاتو" البرازيلية، فإن المعهد البرازيلى أجرى استطلاع للرأى حول شعبية بولسونارو، وقال إن "إجمالى البرازيليين الذين يعتبرون الحكومة سيئة أو رديئة ارتفع 5% خلال شهرين .

وفيما يتعلق بطريقة بولسونارو فى الحكم، كانت النتيجة أسوأ، حيث ارتفع معدل الرفض من 40٪ إلى 48٪. أولئك الذين يوافقون عليه انخفض من 51 ٪ إلى 46 ٪.

كما انعكس منحنى الثقة فى الرئيس وأصبح اليوم أكثر سلبية من الإيجابية: 51٪ لا يثقون فى بولسونارو ، مقابل 46٪ يثقون.

وتم إجراء المسح فى الفترة ما بين 20 و 26 يونيو ، وشارك فيه 2000 شخص فى 126 بلدية فى جميع أنحاء البلاد.