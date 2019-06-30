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أنشطة بيئية متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:41 ص
أنشطة بيئية متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة أنشطة بيئية متنوعة للحد من التلوث بالمنصورة
كتبت آية دعبس

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قام فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا بتنفيذ حملة توعية ميدانية لطلاب جامعة المنصورة حول الرصد البيئى وقياس الانبعاثات بواسطة المعمل المتنقل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لدمج الشباب فى العمل البيئى وخاصة طلاب الجامعات من خلال زيادة الوعى بقضايا البيئة وتبنى مشروعات التخرج التى تقدم حلول فى مجال البيئة.

كما قام معمل القياسات البيئية بالفرع بإجراء قياسات ضوضاء بعدد من المنشآت الصناعية وانبعاثات مداخن أفران للمصانع، للوقوف على الوضع البيئى لها ومدى التزامها بالمعايير البيئية.

وقامت فرق الرصد بالفرع برصد تراكمات هدم وبناء وتراكمات مخلفات بمناطق متفرقة بمدينة المنصورة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما نظم جهاز شئون البيئة بالفيوم ندوة حول "تلوث الهواء وعلاقته بالتلوث البيئي"، بالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية المستدامة والبيئة بقرية عتامنة المزرعة بمركز اطسا، وذلك فى إطار استمرار حملات التوعية بمواجهة تلوث الهواء على مدار شهر يونيو ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2019.

اشترك فى الندوة أكثر من 250 سيدة من المجتمع الريفى والفتيات، حيث دار خلال الندوة حوار مجتمعى ومناقشات موسعة من منظور دينى وبيئى بحضور علماء من الأزهر الشريف حول أهمية التعامل الإيجابى مع البيئة ودور الفرد والمجتمع فى صون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

 


رصد بيئي

تلوث

تلوث الهواء

أخبار البيئة

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