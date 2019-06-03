6 أرقام مهمة عن قيمة الدخل الزراعى فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

6 أرقام هامة أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول صافى قيمة الدخل الزراعى في مصر، يأتى فى مقدمتها قيمة الدخل الزراعى فى العام المالى 2016/2017 بلغت 329.3 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن الدخل الزراعى فى مصر: