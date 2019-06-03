6 أرقام مهمة عن قيمة الدخل الزراعى فى مصر.. تعرف عليها

6 أرقام هامة أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول صافى قيمة الدخل الزراعى في مصر، يأتى فى مقدمتها قيمة الدخل الزراعى فى العام المالى 2016/2017 بلغت 329.3 مليار جنيه، ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن الدخل الزراعى فى مصر:
- صافى قيمة الدخل الزراعى سجل 329.3 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 .
- نسبة زيادة الدخل الزراعى لمصر فى عام 2016/2017 بلغت 28.6% عن العام السابق.
- قيمة الإنتاج الزراعى بلغت 471.7 مليار جنيه فى 2016/2017 مقابل 363.9 مليار جنيه فى 2015/ 2016.
- نسبة الإنتاج النباتى مثلت 54.66% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى.
- نسبة الإنتاج الحيوانى تمثل 36.01% من إجمال قيمة الإنتاج الزراعى.
- قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى سجلت 142.4 مليار جنيه .
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