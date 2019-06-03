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ميلانيا ترامب وفيليب ماى يشهدان حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:48 م
ميلانيا ترامب وفيليب ماى يشهدان حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية ترامب وميلانيا مع الملكة إليزابيث
رويترز

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تشهد سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب وفيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية غدا الثلاثاء بحضور موظفى الحكومة وأبنائهم.

ونظمت بريطانيا استقبالا رسميا وبسطت السجادة الحمراء للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته اليوم الاثنين قبل حضورهما لمأدبة رسمية مع الملكة إليزابيث فى قصر بكنجهام.

وبعد يوم من اللقاءات مع أعضاء العائلة الملكية فى بريطانيا، تتجه دفة زيارة الدولة التى يقوم بها ترامب نحو الشأن السياسي غدا الثلاثاء إذ سيعقد ترامب وماي محادثات ثنائية في مكتب رئيسة الوزراء.

ومع انهماك الزعيمين في عملهما، سيحضر زوجاهما حفلا انجليزيا تقليديا بحديقة مقر الحكومة بحضور موظفي الحكومة والسفارة الأمريكية. وجرى توجيه الدعوة كذلك لأبناء الموظفين.

وظل فيليب، مدير علاقات المستثمرين البريطاني غير المشهور، بعيدا عن الأضواء خلال فترة تولي ماي لمنصب رئيس الوزراء المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

 

 


ميلانيا ترامب

فيليب ماى

بريطانيا

المملكة المتحدة

زيارة ترامب لبريطانيا

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