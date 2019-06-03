ملكة بريطانيا: زيارات رؤساء أمريكا تذكرنا بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد

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قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الاثنين، إن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها دائما بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعبرت الملكة، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، عن ترحيبها بالرئيس الأمريكى، قائلة إن هذه الزيارة تمثل "فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين".

وأضافت إليزابيث الثانية، فى الزيارة التى تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 75 لعمليات إنزال النورماندى خلال الحرب العالمية الثانية، أن قوات البلدين حاربتا جنباً إلى جنب للدفاع عن قيمنا العزيزة للحرية والديمقراطية.

وذكرت الملكة، ترامب، بأصله الأسكتلندى، قائلة إن لديه "علاقة خاصة بهذا البلد"، وأعربت عن أملها فى أن تعمل القيم والمصالح المشتركة بين البلدين على التقارب بينهما.