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مصر للطيران تشارك فى عمومية الاتحاد الدولى للنقل الجوى بكوريا الجنوبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:28 ص
مصر للطيران تشارك فى عمومية الاتحاد الدولى للنقل الجوى بكوريا الجنوبية الجمعية العامة رقم 75 للاتحاد الدولى للنقل الجوى
كتب محمود عبد الغنى

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شاركت مصر للطيران فى الجمعية العامة رقم 75 للاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا"، التى تختتم فعاليتها اليوم الاثنين فى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وقررت الجمعية انتخاب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، لعضوية مجلس المحافظين لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2022.

وشارك "عادل" فى اجتماع مجلس المحافظين رقم 209، الذى انعقد قبيل افتتاح فعاليات الجمعية العامة. وقال على هامش المشاركة إن الاجتماع تناول مستجدات صناعة النقل الجوى، وحركة الركاب والبضائع، واعتمد بعض القرارات المهمة للجمعية العامة رقم 75، منها قرار بشأن تتّبع حقائب الركاب RFID، وحثّ كل شركات الطيران الأعضاء على تفعيل تلك المبادرة، لحل كل المشكلات المُتعلّقة بفقدان أو تلف أو تأخير حقائب السفر فى المطارات، وقرار بشأن الإجراءات البيومترية One ID التى تسهل عملية الـcheck-in وتجميع كل بيانات الركاب من مطار المغادرة حتى بلد الوصول مرورا بالترانزيت.

وأضاف أن الاجتماع صدّق أيضًا على قرار بشأن نظام "إيكاو" العالمى لخفض الانبعاثات Corsia، والتأكيد على شركات الطيران الأعضاء ضرورة الالتزام بتطبيق نظام الـcorsia وتقديم خطط رصد وتدقيق الانبعاثات فى الميعاد المحدد لها لسلطات الطيران، وحثّ الحكومات على عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ تطبيق نظام الـcorsia لتجنب أية أعباء إضافية مادية على شركات الطيران. 

وأوضح أن الاجتماعات تضمنت أيضا قرارا بشأن الركاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وتأكيد تقديم كل المساعدات فى المطارات، لتسهيل إجراءات السفر دون عناء أو مواجهة أية صعوبات، وقرارا بشأن الخانات الزمنية وضرورة الالتزام بمجموعة واحدة من المقاييس والقواعد العالمية الاسترشادية لاستخدام الخانات الزمنية فى المطارات وضمان التطبيق العادل لتلك القواعد.


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

اتحاد النقل الدولى

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