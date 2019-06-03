مصرع 3 أطفال خنقا بسبب نشوب حريق فى منزلهم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي 3 أطفال أشقاء بقرية هربيط بالشرقية، مصرعهم، خنقا أثر نشوب حريق بمسكنهم ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بقرية هربيط وأسفر الحريق عن وفاة 3 أشقاء هم كل من "شريف أ م ع" 5 سنوات وريتاج 3 سنوات و"ريحل" سنة ونصف، حيث نشب حريق بالمنزل نتيجة ماس كهربائي وأسفر عن وفاتهم بالإختناق أثناء النوم، وتم نقلهم لمستشفي أبوكبير العام، والتحفظ علي جثثهم تحت تصرف النيابة العامة