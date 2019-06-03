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مسلمو روسيا والنمسا يحتفلون بعيد الفطر غدا الثلاثاء

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:23 م
مسلمو روسيا والنمسا يحتفلون بعيد الفطر غدا الثلاثاء عيد الفطر - أرشيفية
أ ش أ

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يحتفل مسلمو روسيا بعيد الفطر غدا الثلاثاء، وأعلنت سلطات الجمهوريات الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، والتى تقطنها أغلبية مسلمة، عطلة رسمية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واتخذت سلطات مدينة موسكو حزمة إجراءات لتنظيم فعاليات خاصة بالاحتفال، لاسيما فى منطقة جامع موسكو الكبير، الذى افتتح عام 2015 ويعتبر الأكبر فى أوروبا.

فيما، أعلن الدكتور هاشم المحروقى رئيس المركز الإسلامى الكبير فى العاصمة النمساوية، فيينا، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك فى النمسا.

وقال المحروقى - فى بيان اليوم الاثنين - إن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال 1440 هجريا وأول أيام عيد الفطر المبارك، وتوجه المحروقى بخالص التهنئة إلى المسلمين فى النمسا والعالمين العربى والإسلامى بحلول العيد المبارك.

 

 

 


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