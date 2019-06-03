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مسئول روسى: نقترح بناء محطة نووية بالسعودية تعتمد على تقنيات مفاعلات جيل 3+

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:16 م
مسئول روسى: نقترح بناء محطة نووية بالسعودية تعتمد على تقنيات مفاعلات جيل 3+ محطة نووية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أكد المدير العام لشركة "روس آتوم" العملاقة الروسية أليكسى ليخاتشيوف اليوم الاثنين أن موسكو تقترح بناء محطة الطاقة الكهروذرية فى المملكة السعودية التى تعتمد على تكنولوجيات "فى فى إى إر -1200" من جيل 3+ .

وقال ليخاتشيوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "روس آتوم" تعتبر الشركة الوحيدة فى العالم التى تقدم ليس فقط تكنولوجيات المفاعلات المعاصرة من هذا الجيل فحسب بل تقوم ببنائها بشكل متسلسل.

وأوضح - ردا على سؤال حول مستقبل التعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجال الطاقة الكهروذرية - أن المشروع الرائد الذى نقترحه لشركائنا هو محطة الطاقة الكهروذرية على أساس تكنولوجيات "فى فى إى إر –1200" مفاعل الماء المضغوط هذا يعتبر أحدث تكنولوجيات من جيل 3+، التى تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات الأمنية المعاصرة، وهذه التكنلوجيا اكتسبت تجربة ناجحة فى روسيا.

وأضاف المدير العام لشركة "روس آتوم" العملاقة الروسية أليكسى ليخاتشيوف أن "روس آتوم" تعتبر الشركة الوحيدة فى العالم التى تقدم ليس فقط تكنولوجيات المفاعلات المعاصرة من جيل 3+ فحسب بل تقوم ببنائها بشكل متسلسل.

 


روسيا

السعوديه

محطه الطاقه الكهروذريه

محطه نوويه

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