مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الامريكية

أ ش أ

حذر مسئولون مكسيكيون اليوم من ان التعريفات الجمركية الجديدة التى يعتزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب فرضها على بلادهم لن تؤدى الى وقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة .

ونقل راديو // صوت أمريكا // فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو ابرارد - الذى وصل اليوم الى واشنطن على رأس وفد رفيع - قوله " ان بلاده سوف تقدم الى المسئولين الامريكيين تقريرا عن الاثار السلبية لفرض مثل هذه التعريفات الجمركية على الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة" .