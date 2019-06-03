مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الامريكية

حذر مسئولون مكسيكيون اليوم من ان التعريفات الجمركية الجديدة التى يعتزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب فرضها على بلادهم لن تؤدى الى وقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة .
ونقل راديو // صوت أمريكا // فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو ابرارد - الذى وصل اليوم الى واشنطن على رأس وفد رفيع - قوله " ان بلاده سوف تقدم الى المسئولين الامريكيين تقريرا عن الاثار السلبية لفرض مثل هذه التعريفات الجمركية على الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة" .
مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الامريكيةالإثنين، 03 يونيو 2019 11:44 م
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حذر مسئولون مكسيكيون اليوم من ان التعريفات الجمركية الجديدة التى يعتزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب فرضها على بلادهم لن تؤدى الى وقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة .
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