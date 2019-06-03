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مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الامريكية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:44 م
مسئولون مكسيكيون يحذرون من عواقب التعريفات الجمركية الامريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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حذر مسئولون مكسيكيون اليوم من ان التعريفات الجمركية الجديدة التى يعتزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب فرضها على بلادهم لن تؤدى الى وقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة .
ونقل راديو // صوت أمريكا // فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو ابرارد - الذى وصل اليوم الى واشنطن على رأس وفد رفيع - قوله " ان بلاده سوف تقدم الى المسئولين الامريكيين تقريرا عن الاثار السلبية لفرض مثل هذه التعريفات الجمركية على الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة" . 


المكسيك

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