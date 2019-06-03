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محتجون بريطانيون لترامب: الشعب البريطانى يرفضك ويرفض سياساتك السامة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:39 ص
محتجون بريطانيون لترامب: الشعب البريطانى يرفضك ويرفض سياساتك السامة متظاهرون يرفعون "بيبى ترامب" أثناء زيارة ترامب الأولى لبريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يواجه شبح احتجاجات ضخمة أثناء زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة .
 
وقال دينيس فرناندو من مجموعة حملة "قفوا ضد ترامب": "بحلول وقت مغادرته سيعرف - وسيعرف العالم - أن الناس هنا يرفضونه ويرفضون سياسته السامة".
 
وكان الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا نزلا فى مطار ستانستيد فى الساعة التاسعة صباحًا، حيث هدد عشرات الآلاف من الناس بالاحتجاج وسط لندن فى معارضة لوجوده؛ ومن المتوقع أن يكون الاحتجاج الأكبر يوم الثلاثاء، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات فى جميع أنحاء البلاد.
 
ومن المقرر أن يجتمع آل ترامب مع الملكة فى قصر باكينجهام قبل مأدبة غداء خاصة، بعد جولة فى ويستمنستر آبى، سيجتمع الزوجان أيضًا مع الأمير تشارلز ودوقة كورنوول – وسط ترقب حول كيفية تعاون أمير ويلز ، وهو خبير بيئي حريص، مع الرئيس المحب للوقود الأحفورى.
 
 

ترامب

احتجاجات لندن ضد ترامب

زيارة ترامب لبريطانيا

الملكة اليزابيث

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