محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة ليلة القدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفظة القرآن الكريم خلال الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، بمسجد السلام بشرم الشيخ.

حيث ادي المحافظ صلاة العشاء، والتراويح، ثم بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ محمد الفاشني، ثم فضل القرآن الكريم للشيخ محمد رجب عبد الدايم، امام مسجد الصحابة.

وأعلن الشيخ جلال شريف، وكيل مديرية الاوقاف عن الفائزين حيث تقدم للمسابقة 1550 متسابق تميز منهم 549 متسابقا، طبقا لاجزاء القرأن الكريم حيث تقدم للقرآن 58 متسابق اتميز منهم 50 متسابقا، وتقدم لثلاثة ارباع القرآن 70 متسابقا، تميز منهم 51 متسابقا، وتقدم لنصف القرآن 116 متسابقا، تميز منهم 88 متسابقا، وتقدم لربع القرأن 1306 متسابقين، تميز منهم 360 متسابقا.

وقام المحافظ بتسليم شهادات التقدير والمكافآت الماليه بإجمالى 50 ألف جنيه، والهدايا العينية للمتميزين وقدم رحلتي عمره للفائزة الأولى فى حفظ القرأن الكريم فاطمة محروس محمد عزام، ووالدتها، كما قام أحد رجال الأعمال بتقديم مكافأة ماليه للمتميزين.

وأكد المحافظ خلال كلمته أنه يسعد جدا بتكريمه حاملى القرأن الكريم معلنا عن افتتاح المصعد الكهربائى خلال شهر يونيه الجارى، بحضور وزير الأوقاف، كما وتحويل المركز الثقافي لمركز تدريب إسلامى عالمى.

حضر الاحتفال مع المحافظ اللواء محمود السوليه، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للمنح والتنمية، وكوكبة من أئمة الأوقاف، والازهر الشريف، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين ولفيف من أهالى شرم الشيخ.