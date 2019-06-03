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محافظ القليوبية يوقع بروتوكولا لتطوير ميدان أحمد عرابى فى شبرا الخيمة

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:57 م
محافظ القليوبية يوقع بروتوكولا لتطوير ميدان أحمد عرابى فى شبرا الخيمة محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابي
القليوبية إبراهيم سالم

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وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على جهود التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية للارتقاء بمدينة شبرا الخيمة، ومعالجة التكدس المرورى، وكذلك تعارض الاتجاهات المرورية مع بعضها البعض بميدان أحمد عرابي.

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابي (1)

جاء توقيع البروتوكول، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا، واللواء نبيل العادلى مدير ادارة المرور بالقليوبية، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة.

 

ومن المقرر تطوير ميدان أحمد عرابى منطقة التقاطع، ما بين شارع أحمد عرابى وشارع 15 مايو، ومنازل ومطالع كوبرى أحمد عرابى، حيث صرح محافظ القليوبية خلال توقيعه البروتوكول، أن المشروع يشتمل تعديل الحارات المرورية، والجزر الوسطى والأرصفة الجانبية، كما سيتم تشجير وتجميل المنطقة بالكامل وترميم الأسفلت فى الأماكن التى تحتاج ذلك وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية المطلوبة.

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابي (2)

وأضاف عبد الحليم، أن المشروع يشتمل أيضا على إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار فى الميدان وفى الأماكن التى تحتاج لضمان عدم تراكم مياه الأمطار نتيجة التعديلات التى سيتم إجرائها فى الأرصفة وفتحات الجزر الوسطى، وإغلاق وفتح وتعديل بعض المسارات المرورية، كما سيتم تنفيذ أعمال مواسير أسفل الطرق ووضع طبقات الأسفلت، وذلك لتمرير المرافق المستقبلية مثل خطوط الغاز وكابلات الكهرباء والتليفونات وخطوط المياه والصرف الصحى وخلافه.

 

وأضاف محافظ القليوبية، أنه سيتم تنفيذ أعمال البلدورات الأكريلك المضيئة فى منزل كوبرى أحمد عرابى جهة الميدان، وتنفيذ غرفة لخدمات المرور، كما سيتم تشييد نصب تجميلى مناسب فى الجزيرة الوسطى أمام منزل كوبرى أحمد عرابى، بالإضافة إلى إصلاح وترميم جميع الشوارع الموازية للكوبرى والمتعامدة على شارع 15 مايو.

 

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابي (3)

وفى هذا السياق، وجه عبد الحليم، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بإزالة الإشغالات فى المنطقة والطرق المؤدية لها، حتى تتمكن الشركة المنفذة من العمل دون إعاقة وتذليل جميع العقبات الإدارية التى تواجه المشروع وسرعة استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة.


محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير ميدان أحمد عرابي (4)
 
 
 

اخبار القليوبية

شبرا الخيمة

شارع أحمد عرابي

تطوير شارع احمد عرابي

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